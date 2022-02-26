Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika
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Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme

26.02.2022 10:51
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme

Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, dün akşam Dağhan Doğruer ile nişanlandı. Dila Tarkan'ın nişanlısı Dağhan Doğruer kimdir? İşte nişan töreninin perde arkası...

Sosyal medyada içerikler üreten Dila Tarkan, iki yıldır Dağhan Doğruer ile aşk yaşıyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden sevindiren haber geldi.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde romantik bir evlilik teklifi aldı.

Sevgilisi Dağhan Doğruer'in teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gelişmenin ardından ikili, dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Dila Tarkan'ın nişan elbisesi sosyal medyada gündem oldu.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir.

DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

Dağhan Doğruer, 1993 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Cephesinde Flaş Gelişme

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Kaynak: Snob Magazin

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