Dilan Çiçek Deniz'in estetiği beğenilmedi - Son Dakika
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Dilan Çiçek Deniz'in estetiği beğenilmedi

Dilan Çiçek Deniz'in estetiği beğenilmedi

09.06.2023 14:52

Son zamanlarda özel hayatıyla konuşulan Dilan Çiçek Deniz, reklam yüzü olduğu markanın davetinde görüntülendi. Yüzündeki değişimle dikkat çeken oyuncunun Fransız askısı işlemi ile yüzünü gerdirdiği ve çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. Deniz'in son halini görenler ise "Uzaylı gibi olmuş" yorumunu yaptı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katıldı. Geceye yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile giden oyuncunun yüzündeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

ESTETİKLERİ BEĞENİLMEDİ

Dilan Çiçek Deniz'in Fransız askısı yaptırarak yüzünü gerdirdiği çenesi için de dolgu yaptırdığı iddia edildi. Gözlerinin çekikliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun gece boyunca verdiği pozlar sosyal medyada yayılmaya başlayınca değişimi de kullanıcıların diline düştü. Son haliyle beğenilmeyen Deniz için "Uzaylı gibi olmuş" ve "Güzel bir insan kendine bunu neden yapar?" yorumu yapıldı.

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Dilan Çiçek Deniz, Magazin, Son Dakika

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