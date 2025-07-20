Dilan Çıtak'tan gündem olan videoya yanıt - Son Dakika
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Dilan Çıtak'tan gündem olan videoya yanıt

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Dilan Çıtak\'tan gündem olan videoya yanıt
20.07.2025 08:24
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Dilan Çıtak\'tan gündem olan videoya yanıt
Haber Videosu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medyada yayılan "barda dans ederken görüntülendi" videosuna sert çıktı. Videodaki kadının kendisi olmadığı söyleyen Çıtak, "Bu ülkede linç bir refleks, cehalet ise bulaşıcı" diyerek kendisini hedef alanlara yönelik hukuki süreç başlatacağını ifade etti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medyada yayılan "barda dans ederken görüntülendi" iddialarına yönelik sessizliğini bozdu. Sosyal medyada hızla yayılan video ve beraberindeki yorumların ardından, Çıtak resmi Instagram hesabından açıklama yaparak, videodaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

"LİNÇ BİR REFLEKS, CEHALET BULAŞICI"

Dilan Çıtak paylaşımında, hedef alınmasının yalnızca kendisiyle değil, taşıdığı soyadıyla da ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede linç bir refleks, cehalet ise bulaşıcı. Neyin ne olduğunu anlamadan saldırmak için tetikte bekleyen bir grup var. Asparagas haberler ve altına dizilmiş cahil yorumlar... Sizi tanıyorum. Zamanında da anlamadan, anında 'kötü kız' ilan edenler sizdiniz. Çünkü burada doğru olmanın bir önemi yok, 'hedef' olman yeterli. Üstelik işin içine hiçbir hücrenle sen olmadığın bir 'soyadı' giriyorsa…"

Çıtak sözlerine, kendi kimliğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çok şaşıracaksınız ama ben ayrı bir bedende, ayrı bir insan olarak doğdum. Tıbben mümkün yani. Adım Dilan Çıtak. Yargılayın, en azından kimseden bağımsız!"

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gündeme gelen video hakkında da konuşan Dilan Çıtak, videodaki kadının kendisi olmadığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Videoya gelince, kızın dansı gayet başarılı. Tabii hukuki süreç başlatıldı; hem hakaret edenlere hem de yalan habercilere karşı. Sevgiler."

Dilan Çıtak'tan gündem olan videoya yanıt

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çıtak'tan gündem olan videoya yanıt - Son Dakika

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