Dilan Çıtak Tatlıses hamile olduğu iddiaları

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'in hamile olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörtler ile evlenen şarkıcıdan mutlu haber geldi. Dilan Çıtak Tatlıses'in hamile olduğu öne sürüldü.

Genç şarkıcının hamilelik fotoğrafına "Ben" demesi hamilelik iddialarını kuvvetlendirdi.

Oğlu, İdo Tatlıses'den ikiz torun heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızından gelen habere nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.