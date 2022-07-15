Aslı Enver, Arayış dizisinde Mehmet Günsür ile partner alacak

İstanbullu Gelin'in ardından Babil dizisindeki rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, 14 Haziran'da Türkiye pazarına giren Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin başrolü seçildi.

PARTNERİ MEHMET GÜNSÜR OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Enver'in Disney Plus'ın yeni dizisi Arayış'ta rol alacak. Nüket Bıçakçı'nın yazdığı dizide Enver, arkadaşını tarikatın elinden kurtarmak için mücadele veren bir kadına hayat verecek. Dizide Enver'in rol arkadaşı ise başarılı oyuncu Mehmet Günsür olacak. Ay Yapım'ın imza atacağı diziyi Emin Alper yönetecek.

Günsür aynı zamanda Ay Yapım'ın Netflix çekilen 'Kül' adlı filminde de rol alacak.