Aslı Enver, Arayış dizisinde Mehmet Günsür ile partner alacak - Son Dakika
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Aslı Enver, Arayış dizisinde Mehmet Günsür ile partner alacak

15.07.2022 08:13

Son olarak Babil dizisinde oynayan Aslı Enver, Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış isimli dizinin başrol oyuncusu oldu. Enver'in dizideki partneri ise yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür oldu.

İstanbullu Gelin'in ardından Babil dizisindeki rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, 14 Haziran'da Türkiye pazarına giren Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin başrolü seçildi.

PARTNERİ MEHMET GÜNSÜR OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Enver'in Disney Plus'ın yeni dizisi Arayış'ta rol alacak. Nüket Bıçakçı'nın yazdığı dizide Enver, arkadaşını tarikatın elinden kurtarmak için mücadele veren bir kadına hayat verecek. Dizide Enver'in rol arkadaşı ise başarılı oyuncu Mehmet Günsür olacak. Ay Yapım'ın imza atacağı diziyi Emin Alper yönetecek.

Günsür aynı zamanda Ay Yapım'ın Netflix çekilen 'Kül' adlı filminde de rol alacak.

Disney Plus'la anlaşan Aslı Enver, Arayış dizisinde rol alacak
Disney Plus'la anlaşan Aslı Enver, Arayış dizisinde rol alacak
Disney Plus'la anlaşan Aslı Enver, Arayış dizisinde rol alacak
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Mehmet Günsür, Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver, Arayış dizisinde Mehmet Günsür ile partner alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslı Enver, Arayış dizisinde Mehmet Günsür ile partner alacak - Son Dakika
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