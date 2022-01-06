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Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi - Son Dakika

Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi

06.01.2022 10:57
Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi

Üst üste dizileri yayından kaldırılan Elçin Sangu şimdilerde ise tiyatroya yöneldi. Yakında izleyicilerle buluşması beklenen dram hikayesinde yer alan Elçin Sangu, provalara devam ediyor.

Son yıllarda Elçin Sangu, üst üste yaşadığı dizi şanssızlıkları sonrası kendisine yeni bir yol çizdi. Elçin Sangu şimdilerde ise tiyatroya yöneldi.

ÜST ÜSTE DİZİLERİ KALDIRILDI

Yalancılar ve Mumları isimli dizide başrolde yer alan oyuncu, iyi bir oyuncu kadrosuna rağmen beşinci bölümde final yaptı. Üst üste iki dizi projesinden hüsranla ayrılan oyuncu, şimdilerde ise tiyatroya yöneldi. Yakında izleyicilerle buluşması beklenen dram hikayesinde yer alan Elçin Sangu, provalara devam ediyor .Elçin Sangu konuyla ilgili, "Bir şey yapmıyorum. Tiyatro provaları var, onları yapıyorum. Şu an iyi gidiyor. Bekliyoruz, pandemi koşullarında ne kadar ilerleyebilecekse o kadar ilerleyecek" dedi.

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Elçin Sangu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi - Son Dakika
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