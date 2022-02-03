Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk

İrem Helvacıoğlu'nun aşkını ilan ettiği Gurme Yolaç Özcan, 32 yaşına basan İrem Helvacıoğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Ünlü gurme, oyuncuya, "Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki 'an'da kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun..." diye seslendi.

İLAN-I AŞK YILBAŞINDA GELDİ

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı 'Nefes' karakteri ile adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan ile aşk yaşadığına dair çıkan aşk dedikodularını doğruladı. Helvacıoğlu, 2022'ye saniyeler kala aşkını ilan etti. Helvacıoğlu doğum günü kutlamasında çekilen kareleri sosyal medyadan paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA ROMANTİK ANLAR

İrem Helvacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Özcan, romantik bir mesaj kaleme aldı. Yolaç Özcan'ın gönderisine düştüğü, "Sevgiliye mektup..." başlıklı notu şöyle, "Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi... Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim. Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi... Dileklerin o kadar masum ki sevgilim... Antep'te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi... Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun..."