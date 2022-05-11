Doğum Günü Partisine Akın Ettiler - Son Dakika
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Doğum Günü Partisine Akın Ettiler

11.05.2022 14:48
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler

Geçen hafta 23 yaşına basan oyuncu Aslıhan Karalar, Ramazan dolayısıyla gecikmeli doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı. Nişantaşı'nda Boel adlı mekanda önceki akşam yapılan partide Karalar'ı oyuncu arkadaşları, yakın dostları ve ailesi yalnız bırakmadı. İşte o kareler...

Özel dikim elbisesiyle herkesi büyüleyen Aslıhan Karalar, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasını üflerken nazar değmesin diye dileğini söylemekten kaçındı.

Bu arada pastanın üzerinde gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimelerin yazılı olması dikkat çekti.

DOSTLARIYLA DOYASIYA EĞLENDİ

Doğum günü partisine katılan Keremcem ve Celil Nalçakan da sahneye çıkarak söyledi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden gecede Aslıhan Karalar, kendisini yalnız bırakmayan dostlarıyla tek tek ilgilendi.

ASLIHAN KARALAR'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN FOTOĞRAFLAR

CELİL NALÇAKAN-ASLIHAN KARALAR

İBRAHİM KENDİRİCİ-ASLIHAN KARALAR

ASLIHAN KARALAR-KEREMCEM

NURAY-ASLIHAN-ATAHAN KARALAR

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da doğan Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aslıhan Karalar hayatını İngiltere'de sürdürmekte ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de İşletme okumaktadır.

Aslıhan Karalar, 2017 Best Model of The World birincisi olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermiştir.

Doğum Günü Partisine Akın Ettiler
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler
Doğum Günü Partisine Akın Ettiler

YORUMLAR
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Aslıhan Karalar, Celil Nalçakan, Keremcem, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğum Günü Partisine Akın Ettiler - Son Dakika


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