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Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı - Son Dakika

Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı

24.11.2021 11:35
Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı

Bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, alkolün dozunu kaçırarak birçok sanatçıya küfreden bir kişiyle tartıştı. Uyarıların ardından kişiyi iten Kurtoğlu, olayla ilgili "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp etmedim" açıklamalarında bulundu.

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kuroğlu, geçtiğimiz akşam İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katıldı. Aynı masada oturan Kurtoğlu ile alkolün dozunu kaçıran M.C. isimli kişi arasında tartışma çıktı.

"KENDİSİNİ İKAZ ETTİM, DEVAM EDİNCE DE İTTİM"

Partide küfürler savuran kişiyi darp ettiği ileri sürülen Cengiz Kurtoğlu, Sabah'a özel açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları yalanlayarak olayın iç yüzünü anlatan usta sanatçı, "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim" şeklinde konuştu.

Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı

Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer, Doğum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı - Son Dakika Magazin


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