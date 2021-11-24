Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kuroğlu, geçtiğimiz akşam İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katıldı. Aynı masada oturan Kurtoğlu ile alkolün dozunu kaçıran M.C. isimli kişi arasında tartışma çıktı.

"KENDİSİNİ İKAZ ETTİM, DEVAM EDİNCE DE İTTİM"

Partide küfürler savuran kişiyi darp ettiği ileri sürülen Cengiz Kurtoğlu, Sabah'a özel açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları yalanlayarak olayın iç yüzünü anlatan usta sanatçı, "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim" şeklinde konuştu.