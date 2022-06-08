Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini dünyaya getiren Seray Sever, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Doğumuna günler kala babası Tamer Sever'in ölüm haberini alan Sever, yaşadığı zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

"GİDERSEM BABAMIN YANINA KALIRSAM ÇOCUKLARIMIN YANINA"

Zorlu geçen doğum sürecinden bahseden ünlü isim, "Doğumdan 20 gün sonra taburcu oldum. Başka bir hastanede olsaydım belki sağ çıkamayabilirdim. Doğumum 3,5 saat sürdü, 20 günde 10 ünite kan aldım. Doğumuma kalabalık bir doktor ordusu girdi. Adaklara çok inandığım için Allah'ım ne olur buradan çocuklarımla sağ salim çıkayım dedim. Ama ondan sonra da tamamen teslimiyette olduğum için gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına dedim" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN BİR DAİREDEN FAZLA PARA HARCADIM"

Anne olmak için 8 kere tüp bebek tedavisi deneyen ve bu süreçte bir daire parasından fazla para harcadığını söyleyen Sever, "Tedavi sürecinde her duyduğuma inandım. 4 sene önce bir operasyon için 40-50 bin TL verdim. Sonrasında da şu an gittiğim doktorumla tanıştım" şeklinde konuştu.