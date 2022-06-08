Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

08.06.2022 14:58

Doğumuna kısa bir süre kala babasını kaybeden Seray Sever, katıldığı canlı yayında bu süreçten bahsederken duygusal anlar yaşadı. İkiz bebeklerinin doğumu 3,5 saat sürdüğü ve kalabalık bir doktor ekibinin girdiğini belirten Sever, "Doğum esnasında kendimi teslim etmiştim ve gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına dedim" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini dünyaya getiren Seray Sever, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Doğumuna günler kala babası Tamer Sever'in ölüm haberini alan Sever, yaşadığı zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

"GİDERSEM BABAMIN YANINA KALIRSAM ÇOCUKLARIMIN YANINA"

Zorlu geçen doğum sürecinden bahseden ünlü isim, "Doğumdan 20 gün sonra taburcu oldum. Başka bir hastanede olsaydım belki sağ çıkamayabilirdim. Doğumum 3,5 saat sürdü, 20 günde 10 ünite kan aldım. Doğumuma kalabalık bir doktor ordusu girdi. Adaklara çok inandığım için Allah'ım ne olur buradan çocuklarımla sağ salim çıkayım dedim. Ama ondan sonra da tamamen teslimiyette olduğum için gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına dedim" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Doğumuna günler kala babasını kaybeden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN BİR DAİREDEN FAZLA PARA HARCADIM"

Anne olmak için 8 kere tüp bebek tedavisi deneyen ve bu süreçte bir daire parasından fazla para harcadığını söyleyen Sever, "Tedavi sürecinde her duyduğuma inandım. 4 sene önce bir operasyon için 40-50 bin TL verdim. Sonrasında da şu an gittiğim doktorumla tanıştım" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Magazin Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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