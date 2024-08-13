Doktolar\'ın Ela\'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü

Magazin

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerini kenara bırakarak lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi.

BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI OLAY OLDU

Formda fiziği ile adından söz ettiren Özilhan bir öğününü paylaştı. Ünlü ismin o paylaşımı dillere düştü. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

YORUM YAĞDI

Yasemin Özilhan bir öğünü paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yaptılar.