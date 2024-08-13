Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü - Son Dakika
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Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü

Doktolar\'ın Ela\'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerini bir kenara bırakarak lüks bir yaşam sürüyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özilhan'ın formda fiziği büyük beğeni topluyor. Ünlü isim, bir öğününü paylaştı ve bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

13.08.2024 16:03
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerini kenara bırakarak lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi.

BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI OLAY OLDU

Formda fiziği ile adından söz ettiren Özilhan bir öğününü paylaştı. Ünlü ismin o paylaşımı dillere düştü. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, bir öğününü paylaştı dillere düştü

YORUM YAĞDI

Yasemin Özilhan bir öğünü paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, bir öğününü paylaştı dillere düştü

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Son Dakika Magazin Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Duran CELIK: Garibin yediği de gözünüze battı 9 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Boşşşş millet aç 3 4 Yanıtla
  • Çelikk: Ela benim karnımı doyurmuyor 2 0 Yanıtla

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