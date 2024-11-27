Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı - Son Dakika
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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı

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Doktorlar dizisinin ''Ela'sı'' olarak tanınan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği değişim, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tarkan konserine süper mini tarzıyla katılan bir dönemin yıldız oyuncusuna ''Ne değişti be?'', ''Tanıyamadım'' yorumları yapıldı.

27.11.2024 09:00  Güncelleme: 09:10
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Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerine ara vererek lüks bir yaşam sürmeye devam ediyor. Son olarak Tarkan konserinde görüntülenen Özilhan, formda görünümüyle dikkat çekti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2011 yılında işadamı İzzet Özilhan ile evlenen ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Özilhan, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise sosyetede lüks bir yaşam sürüyor. Oyunculuk yapmayan ancak gelen kaliteli bir projeye de hayır demeyeceğini söyleyen Özilhan gerek tarzıyla gerekse verdiği sağlıklı tariflerle sık sık gündeme geliyor.

Doktorlar dizisi ile büyük bir çıkış yapan ve o günden sonra kariyerini bir kenara bırakan Yasemin Özilhan'ın değişimi de dikkat çekiyor. Haftanın 5 günü spor yaparak formunu koruyan Özilhan'ın konserdeki mini elbiseli stili de çok sayıda yorum aldı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı

Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Kadın kendine bakıyor", "Valla nereden nereye kadın çok şanslı", "Yüzüyle çok oynuyor", "Güzel kadın", "Ne değiştin be" yorumları yaptı.

Doktorlar\'ın Ela\'sı Yasemin Özilhan\'ı görenler tanıyamadı

Doktorlar Dizisi, Yasemin Özilhan, Magazin, Tarkan, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sade vatandaş:
    Olum 100 defa aynı haberi vermeyin manyakmısınız nesiniz 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Solmaz:
    Ah ulan ela 1 0 Yanıtla
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