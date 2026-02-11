Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Haberin Videosunu İzleyin
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
11.02.2026 17:21  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
Haber Videosu

Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner, 10 Şubat 2026 Salı akşamı Paris'te magazincilerle gergin anlar yaşadı. Özel bir akşam yemeğinin ardından restoran çıkışında fotoğrafçılarla tartıştı.

Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner, Paris'te bir restoranda görüntülendi. Çift, paparazzilerden fotoğraf çekmemelerini rica etti, ancak fotoğrafçılar çekime devam edince ortam kısa sürede gerildi. Lipa'nın mekândan çıkışı sırasında art arda patlayan flaşlar dikkat çekerken, ünlü şarkıcının yüzünü kameralardan korumaya çalıştığı görüldü.

Gözle görülür şekilde rahatsız olduğu belirtilen Lipa'nın kalabalığa "Bunu yapmayı bırakın" ve "Lütfen gidin" diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Çiftin yaşadığı bu gergin anlar, Paris gecesine damga vurdu.

Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Son dönemde Dua Lipa'nın makyajsız halleri basına yansımış ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardından sanatçının paparazzilerden görüntülenmemeye çalışması dikkat çekti.

Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Dua Lipa, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor ve dördüncü stüdyo albümünü (DL4) üzerinde çalıştığını açıkladı. Rolling Stone'a verdiği bir röportajda bu projenin şekillenmekte olduğunu, müziğin ilham kaynağının "aşk" olduğunu ve yaratım sürecinde olduğunu belirtti. Bu yeni albümün üzerinde çalışırken her gün yeni şeyler denediğini ifade etti.

Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Dua Lipa, Magazin, Paris, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:09:23. #7.11#
SON DAKİKA: Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.