Dua Lipa'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı

Dua Lipa\'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı
11.02.2026 09:45  Güncelleme: 09:53
Pop yıldızı Dua Lipa, kameralara makyajsız yakalandı. Ünlü şarkıcının doğal haliyle verdiği görüntüler hayranlarını ikiye böldü.

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Dua Lipa, bu kez sahne performansıyla değil, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti. Kameralara ilk kez bu halleriyle yansıyan Lipa'nın görüntülerine hayranları farklı yorumlar yaptı.

Fotoğrafları gören bazı kullanıcılar, ünlü yıldızın doğal güzelliğini överek "Bu haliyle de çok güzel" yorumunda bulundu.

Öte yandan bazı kişiler ise makyajlı ve makyajsız hali arasındaki farkın belirgin olduğunu savunarak esprili paylaşımlar yaptı.

