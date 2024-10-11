Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor

Magazin

Fenomen Ece Ronay\'a mahkemeden bir ceza daha geldi

Sosyal medyada 'Reynmen' adı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran uzun süredir beranerlik yaşayan ünlü şarkıcı

30 Nisan tarihinde sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi etmişti. Hatta ünlü çiftin 11 Ekim'de nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTILAR

İddialar doğru çıktı ve Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran nikah için yola çıktılar. Çift İtalya'ya gittikleri anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi. Ünlü ismin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.