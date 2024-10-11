Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor - Son Dakika
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Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor

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Derdim Olsun', 'Leila', 'Ela', 'Bonita', 'Tavrına Hayran', 'Yana Yana' ve 'Renklensin' gibi sevilen şarkıların mimarı Reynmen sansasyonel özel hayatıyla da gündemden düşmüyordu. Ünlü şarkıcı 2021'in başında beraberlik yaşadığı Emire Cansu Kurtalan'la bugün dünyaevine giriyor.

11.10.2024 10:30  Güncelleme: 10:47
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Sosyal medyada 'Reynmen' adı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran uzun süredir beranerlik yaşayan ünlü şarkıcı

30 Nisan tarihinde sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi etmişti. Hatta ünlü çiftin 11 Ekim'de nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTILAR

İddialar doğru çıktı ve Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran nikah için yola çıktılar. Çift İtalya'ya gittikleri anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi. Ünlü ismin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor

Reynmen, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün için yollara düştüler! Şarkıcı Reynmen bugün evleniyor - Son Dakika
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