Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf! - Son Dakika
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Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!

05.05.2022 15:07
Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!

Yaz ayında oyuncu Demet Özdemir ile evlenmesi beklenen şarkıcı Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Koç, yaptığı itirafla şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ünlü çifte, düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası soruldu.

"DÜĞÜNÜMÜZ İKİ GÜN SÜREBİLİR"

Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM SELİM'İN PROGRAMINA KONUK OLDU

Yaz ayında oyuncu Demet Özdemir ile evlenmesi beklenen şarkıcı Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Koç, yaptığı itirafla şaşkına çevirdi.

'DOMUZ GRİBİ' İTİRAFI

Oğuzhan Koç, 2008-2009 yılında çok kötü pop şarkıların yapıldığını söyleyerek, o yıllarda yaptığı 'Domuz Gribi' şarkısını da öyle eğlenceli bir şarkı olsun diye yaptığını ifade etti.

YAŞADIĞI ÜZÜNTÜYÜ ANLATTI

Daha sonra 'Domuz Gribi' şarkısı tutunca da üzüldüğünü dile getirdi. Oğuzhan Koç, elinde pek çok şarkı olduğunu ve 'Domuz Gribi' gibi şakalı bir şarkısının tutup diğerlerinin tutmayacağından ötürü yaşadığı üzüntüyü seyircilerle paylaştı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!
Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!
Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!
Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!
Düğün Öncesi Olay Yaratacak İtiraf!

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İbrahim Selim, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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