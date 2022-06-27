Düğün Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! - Son Dakika
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Düğün Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

27.06.2022 19:21
Düğün Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında küçük bir nikah töreni yapmıştı. Ünlü çift, pandemi nedeniyle bir türlü yapamadıkları görkemli düğünlerini en önceki akşam Çırağan Sarayı'nda yaptı. Düğüne Şeyma Subaşı hakkındaki o iddia damga vurdu. İşte detaylar...

Hacı Sabancı- Nazlı Kayı çiftinin yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olan düğünlerine iş ve sosyete dünyası akın etti.

Bu arada düğünle ilgili bir diğer öne plan çıkan detay ise çiftin yakın arkadaşları Şeyma Subaşı'nın törende olmamasıydı.

Takvim'in iddiasına göre; Nazlı Sabancı, davetli listesine Şeyma'yı yazdı.

'LİSTEDEN ÇIKARILDI' İDDİASI

Ancak kayınvalidesi Arzu Sabancı, ortanca oğlu Hakan Sabancı ile kısa bir flört yaşayan Şeyma Subaşı'nı listeden çıkardı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

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Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
Kaynak: Snob Magazin

Hacı Sabancı, Şeyma Subaşı, Nazlı Kayı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! - Son Dakika

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