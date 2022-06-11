Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi - Son Dakika
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Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi

11.06.2022 12:12
Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi

Sam Asghari ile hayatını birleştiren Britney Spears, düğünden ilk fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte düğünden ilk kareler...

Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

DÜĞÜNE SINIRLI SAYIDA KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğün töreninden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte verdiği pozları Instagram hesabından yayınlarak, sevincini takipçileriyle paylaştı.

"EVLENDİK, BEN HALA ŞOKTAYIM"

Spears, gönderisinde, "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü! Sabah çok gergindim. Panik atak geçirdim ve sonra toparladım. Evimizi tam anlamıyla bir rüya şatosuna dönüştüren ekip harikaydı. Tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze bir sürü inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım." ifadelerine yer verdi.

'BABALIK' İTİRAFI

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi

BRİTNEY SPEARS?

Britney Jean Spears, (d. 2 Aralık 1981, McComb, ABD), Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu. Spears, dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur.

SAM ASGHARİ KİMDİR?

1994 doğumlu İran asıllı ABD vatandaşı Sam Asghari modellik ve oyunculuğun yanı sıra fitness koçluğu yapıyor. Sam Asghari, Britney Jean Spears ile nişanlı.

Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi
Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi
Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi
Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Britney Spears, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğünden İlk Fotoğraflar Geldi - Son Dakika

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