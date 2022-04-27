Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi? - Son Dakika
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Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?

27.04.2022 09:01
Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?

Dün akşam 11. bölümüyle izleyici karşına çıkan Baba dizisinde Servet başta babası olmak üzere tüm ailesini karşısına aldı. Kadir ise bir taraftan ailesini bir arada tutmaya çalışırken bir taraftan da şirketin sorunları ile uğraşıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın paylaştığı Baba dizisinde İlhan ve Büşra'nın evliliği tüm aileyi şaşırtır. Ancak İlhan Emin'in bu evliliği onaylaması için elinden geleni yapar.

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Baba'nın 11. Bölümünde; Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

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Son Dakika Magazin Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi? - Son Dakika


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