Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü? - Son Dakika
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Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?

13.05.2022 08:52
Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?

Dün akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinde Cana'nın Sedat'a tüm gerçekleri anlatması, Feride'yi harekete geçirdi. Nalan'a Sema hakkındaki tüm gerçekleri anlatan Feride, her şeyi göze aldı.

Başrolünde Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Hande Ataizi gibi oyuncuların yer aldığı Camdaki KızMuzo ve Pera'nın evlilik haberi sonrası Rafet'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo'yu ataması Koroğlu Ailesi'nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Baskılarıyla Sedat'la görüşmeyi başaran Cana, ona hem Hayri'nin ziyaretinden hem de Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığından bahseder. Cana'nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat; Hayri'ye haddini bildirmeye karar verir ve Nalan'ı da Feride konusunda yoklar. Nalan'a olan aşkından vazgeçmeyen Hayri, hislerini Nalan'a da belli etmekte kararlıdır. Muzo ve Pera'nın evlilik haberi sonrası Rafet'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo'yu ataması Koroğlu Ailesi'nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır.

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Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz? Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz? Camdaki Kız dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Feride, Nalan'a tüm gerçekleri anlatacak mı? Camdaki Kız dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Feride, Nalan'a tüm gerçekleri anlatacak mı?

Burcu Biricik, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü? - Son Dakika


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