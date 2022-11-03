5 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan'ın menajerinden güzel haber geldi: Durumu iyi - Son Dakika
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5 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan'ın menajerinden güzel haber geldi: Durumu iyi

03.11.2022 13:24

Dün sabaha karşı evinde düşerek kalça kemiğini çatlatan ve 5 saatlik bir ameliyata giren Ajda Pekkan'dan güzel haber geldi. Pekkan'ın menajeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcının durumunun iyi olduğunu bilgisini sevenlerine iletti.

Son zamanlarında konserlerindeki danslarıyla isminden söz ettiren Süperstar Ajda Pekkan, dün sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde düşen Pekkan'ın kalça kemiğinde çatlak meydana geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Pekkan'dan güzel haber geldi.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, DURUM İYİ"

Kalçasındaki çatlak nedeniyle 5 saat süren bir operasyon geçiren Pekkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şarkıcının Instagram hesabından paylaşım yapan menajeri, "Ajda Pekkan'ın dün gerçekleşen ameliyatı başarılı geçti, sağlık durumu çok iyi. Siz sevenlerine her daim olduğu gibi sevgilerini iletiyor" dedi.

5 saatlik ameliyat geçiren Ajda Pekkan'ın menajerinden beklenen haber geldi: Durumu iyi
5 saatlik ameliyat geçiren Ajda Pekkan'ın menajerinden beklenen haber geldi: Durumu iyi
5 saatlik ameliyat geçiren Ajda Pekkan'ın menajerinden beklenen haber geldi: Durumu iyi
5 saatlik ameliyat geçiren Ajda Pekkan'ın menajerinden beklenen haber geldi: Durumu iyi
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Ajda Pekkan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan'ın menajerinden güzel haber geldi: Durumu iyi - Son Dakika


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