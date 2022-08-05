Düzcelileri sağanak bile durduramadı - Son Dakika
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Düzcelileri sağanak bile durduramadı

05.08.2022 01:25
Düzcelileri sağanak bile durduramadı

Dünya Düzce Günleri'nin dördüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera sahne aldı.

Dünya Düzce Günleri'nin dördüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera sahne aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kente özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarının son halkası olan Dünya Düzce Günleri'nin dördüncü gününde ünlü grup İmera vatandaşları Karadeniz müziğine doyurdu. Binlerce kişi, Karadeniz şarkıları ile horon tepip, gönüllerince eğlendi. Konserin son bölümlerinde bastıran sağanağa rağmen alanı terk etmeyen Düzceliler, İmera grubunun şarkılarına eşlik etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Karadeniz, Düzce, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düzcelileri sağanak bile durduramadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzcelileri sağanak bile durduramadı - Son Dakika
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