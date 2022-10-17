Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler

17.10.2022 07:45

Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez'in katıldıkları bir davette sarmaş dolaş pozlar vermesi sosyal medyada olay oldu.

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, yıllar önce kendisi gibi şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşamıştı. Uzun süre aşk yaşayan ikili, ilişkilerini yürütemedikleri için ayrıldı. Bieber, 2018 yılında model ve oyuncu Hailey Baldwin ile nikah masasına oturdu. Şarkıcının eski sevgilisi ve eşi ise yıllar sonra bir araya geldi.

YANAK YANAĞA POZ VERDİLER

Medya sektöründe yer alan ve birbirini tanıyan Hailey Bieber ve Selena Gomez, katıldıkları bir davette karşılaştı. Aralarında bir sorun olmayan iki ünlü isim sarmaş dolaş poz verdi. Haileye Bieber ve Selena Gomez'in yanak yanağa verdikleri pozları hayranlarını da şaşkına çevirdi.

İşte Selena Gomez ve Hailey Bieber'in pozları...

Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi
Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi
Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi
YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor

Hailey Baldwin, Justin Bieber, Selena Gomez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler - Son Dakika


Son Dakika
08:15 Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti
08:17 Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı
08:06 Maden faciasından 3 gün önce! İşte madencilerin son fotoğrafı...
07:47 Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin
07:45 Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler
00:59 Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri! Bitlisli Zaro Ağa'nın hikayesi şaşırtıyor
00:35 Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 08:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement