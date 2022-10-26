Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi

26.10.2022 11:29

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin, son konserindeki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Poz verirken bir gözünü kontrol edemeyen Perry'nin bir gözünü sürekli açıp kapaması ve eliyle gözüne müdahale etmeye çalışması başarısızlıkla sonuçlandı. İşte o anlar...

"Firework", "Roar" ve "Hot N Cold" gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, önceki gün sahneye çıktı. Las Vegas Resorts World şovlarından birinde sahne Peryy, konser esnasında bir gözünü kontrol edemeyince hayranlarını korkuttu.

GÖZÜNÜ KONTROL EDEMEDİ

Sesinin yanı sıra sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Katy Perry, ezilmiş soda kutularıyla kaplı gümüş bir elbise ve yine alüminyum kutulardan yapılmış uyumlu bir sütyen giydi. Şarkısını okuduktan sonra hayranlarına dönerek poz veren şarkıcının bir gözü açılıp kapanmaya başladı. Kısa süreli panik yaşayan şarkıcı ise müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Katty Perry'nin o anları da bir hayranı tarafından anbean kayda alındı. Takma kirpik kullanan ünlü ismin gözüne ne olduğu ise henüz bilmiyor.

Sahnede korkutan anlar! Şarkıcı Katy Perry, poz verirken gözünü kontrol edemedi
Sahnede korkutan anlar! Şarkıcı Katy Perry, poz verirken gözünü kontrol edemedi
YORUMLAR
500

Katy Perry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:36 Yeni evin dış kapısından girenler gördükleri manzara karşısında şoke oluyor: Abi bu ciddi mi?
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
11:30 TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Bunlar demokrasi görüntüsü değildir, asla kabul edilemez
11:24 Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi
11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement