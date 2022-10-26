Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi

"Firework", "Roar" ve "Hot N Cold" gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, önceki gün sahneye çıktı. Las Vegas Resorts World şovlarından birinde sahne Peryy, konser esnasında bir gözünü kontrol edemeyince hayranlarını korkuttu.

GÖZÜNÜ KONTROL EDEMEDİ

Sesinin yanı sıra sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Katy Perry, ezilmiş soda kutularıyla kaplı gümüş bir elbise ve yine alüminyum kutulardan yapılmış uyumlu bir sütyen giydi. Şarkısını okuduktan sonra hayranlarına dönerek poz veren şarkıcının bir gözü açılıp kapanmaya başladı. Kısa süreli panik yaşayan şarkıcı ise müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Katty Perry'nin o anları da bir hayranı tarafından anbean kayda alındı. Takma kirpik kullanan ünlü ismin gözüne ne olduğu ise henüz bilmiyor.