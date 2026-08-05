Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

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“I’m A Celebrity” sunucusu, çekim sırasında yaşadığı talihsiz anla gündeme geldi. Ünlü ismin frikik verdiği anlar kameraya yansıdı.

“I’m A Celebrity” programının sunucularından biri, partneriyle birlikte gerçekleştirdiği çekim sırasında zor anlar yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ünlü sunucunun eteğinin hareket sırasında açılmasıyla yaşanan frikik anı dikkat çekti.

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

Sunucunun eteğinin ucunun topuğuna takılmasıyla yaşanan beklenmedik durum kameraya yansırken, yanında bulunan partneri de o anları kaydetti. İkili, yaşanan olayı eğlenceli bir an olarak değerlendirdi.

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ikili, “Buna o kadar uzun süre güldük ki altımıza kaçırdık” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sunucunun frikik anı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Habere bakın Son dakika nın değerine bakın 1 0 Yanıtla
  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Frikik mi kalçı. Gol yemekten ağlar yırtılmış kalede 1 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    habere bakkk sundugunuz haberin 0 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Haber bulamiyor garibim ne yapsin. Böyle sac sapan birseyler buluyor. 0 0 Yanıtla
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