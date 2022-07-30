Şok Eden İhanet İddiası! Eşinin Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika
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Şok Eden İhanet İddiası! Eşinin Tepkisi Şoke Etti

30.07.2022 11:06
Şok Eden İhanet İddiası! Eşinin Tepkisi Şoke Etti

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate Middleton arasındaki "aldatma" söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Kate Middleton, eşinin ilişkisi duygusal boyuta geçmediği sürece ses çıkarmıyor. İşte şok eden iddianın perde arkası...

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan 'deuxmoi' adlı hesapta ünlüler dünyasına ait anonim pek çok iddia ortaya atılıyor. Bu iddiaların bir kısmının doğru çıkması da siteyi son dönemlerin en popüler hesaplarından biri haline getiriyor.

Son olarak dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate Middleton arasındaki "aldatma" söylentileri gündeme bomba gibi düştü.

"İLİŞKİYE SES ÇIKARMIYOR"

DeuxMoi'ye ismini açıklamayan kaynak mesajında "Açıklayacağım İngiliz kraliyeti üyesinin evlilik dışı ilişkisi, Londra'da ve İngiliz aristokratları arasında açık bir sır ve her parti ile gazete masasının gündeminde yer alıyor. Yakın tarihli bir medya partisinde, daha çok bu ilişkinin cinsel boyutta olduğu söylendi. İddialara göre bu kişinin eşi de işler duygusal boyuta geçmediği sürece bu cinsel ihtiyaç ve ilişkiye ses çıkarmıyor ancak kesin olarak bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

İddialarda kraliyet üyesinin pek çok cinsel fantezilerde de bulunduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bahsedilen kişinin Prens William olduğuna dair bir kanıt olmasa da, Twitter'da pek çok kişi bu ismin Prens William olduğunu düşündü. Öyle ki Prens Wiliam Twitter'da kısa süreliğine #PrinceWilliamAffair (#PrensWilliamİlişkisi) etiketiyle gündem oldu. Ancak bu iddialardaki kişinin o olduğuna dair sayfada yeni bir açıklama gelmedi.

Prens William ve Kate Middleton 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de evlenmişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Kate Middleton, Prens William, Britanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şok Eden İhanet İddiası! Eşinin Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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