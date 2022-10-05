Duy Beni Dizisinin Yıldızı Rabia Soytürk Böyle Yakalandı! - Son Dakika
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Duy Beni Dizisinin Yıldızı Rabia Soytürk Böyle Yakalandı!

05.10.2022 12:22
Duy Beni Dizisinin Yıldızı Rabia Soytürk Böyle Yakalandı!

Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk, ünlü rapçi Sefo ile görüntülendi. İşte o kareler...

Geçen yıla 'Bilmem mi' şarkısıyla damga vuran, bu yıl da yeni şarkılarıyla yükselişini sürdüren rapçi Sefo, dün gece Duy Beni dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile Magazin Hattı kamerasına takıldı.

Yeniköy'de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi.

Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo "Olay yok" demekle yetindi.

Sefo'nun mekanda yemek yerken Soytürk'le fotoğraf paylaşması da dikkat çekti.

SEFO KİMDİR?

Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır (d. 16 Mart 1998, Samsun, Türkiye), Türk rapçi ve söz yazarıdır. "Bilmem Mi?" isimli Reggaeton tarzı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu.

Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.

28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı. Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır.

21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının diğer isimleri arasında beatinde Aerro ve Sefo'ya eşlik eden Yase bulunmakta.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta öğretim eğitimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlgisi üzerine oyunculuk alanında eğitim almaya karar vermiş ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Soytürk, burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger gibi usta isimlerle rol arkadaşı olmuştur.

RABİA SOYTÜRK FİLM VE DİZİLERİ

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)

YORUMLAR
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Şarkıcı Sefo, Trabzon'da 'Gençlik Şöleni'ne katıldı Şarkıcı Sefo, Trabzon'da 'Gençlik Şöleni'ne katıldı
Kaynak: Snob Magazin

Rabia Soytürk, Duy Beni, Sefo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Duy Beni Dizisinin Yıldızı Rabia Soytürk Böyle Yakalandı! - Son Dakika

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