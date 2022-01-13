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Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika

Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu

13.01.2022 17:15
Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu

İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir süredir İmge adındaki kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Karakurt, kız arkadaşının fotoğrafının altına çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşıyla mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt, sevgilisinin göğüs dekolteli pozunun altına çarpıcı bir yorumda bulundu.

Karakurt, sevgilisinin paylaşımının altına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu
Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu
Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu
Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu
Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu

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Ebrar Karakurt, voleybol, İtalya, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebrar Karakurt'un sevgilisine yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika Magazin


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