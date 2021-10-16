Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi

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Ebru Akel, programına davet ettiği doktora aşık oldu! El ele görüntülendiler

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Geçtiğimiz sene 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ebru Akel, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

PROGRAMDA TANIŞTILAR

Günaydın'da yer alan habere göre, çiçeği burnunda çift Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntülendi. Ebru Akel'in, Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi. İlişkisi ortaya çıkan Akel, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

EVLİLİĞİ 8 YIL SÜRMÜŞTÜ

Ünlü sunucu Ebru Akel, 2012 yılında Özer Sancak ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş ancak geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. 8 yıl evli kalan Akel'in 7 yaşındaki oğlu Eren'in velayeti de kendisinde kalmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirinden maddi bir talepte de bulunmamıştı.