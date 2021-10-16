Üye Girişi
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi - Son Dakika

Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi

16.10.2021 10:16

Geçtiğimiz yıl boşanan Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girmesiyle ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ebru Akel, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

PROGRAMDA TANIŞTILAR

Günaydın'da yer alan habere göre, çiçeği burnunda çift Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntülendi. Ebru Akel'in, Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi. İlişkisi ortaya çıkan Akel, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

EVLİLİĞİ 8 YIL SÜRMÜŞTÜ

Ünlü sunucu Ebru Akel, 2012 yılında Özer Sancak ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş ancak geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. 8 yıl evli kalan Akel'in 7 yaşındaki oğlu Eren'in velayeti de kendisinde kalmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirinden maddi bir talepte de bulunmamıştı.

Ebru Akel ve Melih Gündüz

Ebru Akel, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor 10:36 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor 10:24 "Şeytan çıkaracağım" deyip oğlunu günlerce döverek öldürdü Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı 10:14 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? 09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm 08:53 Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm

Son Dakika Haberleri
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:19 Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
10:01 Kendisini almayan taksinin üstüne çıkıp isyan etti
09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı
09:55 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi
09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?
09:42 Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı
Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti         
10:38
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak         
10:22
Gizlice evine girdiği çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı Gizlice evine girdiği çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı         
10:01
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Ali Babacan'ın esnaf gezisinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu Ali Babacan'ın esnaf gezisinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu         
09:25
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme         
21:03
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 10:43:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement