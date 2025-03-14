Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sade bir törenle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

ALDATILMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Ayrılık haberleri henüz netlik kazanmamışken ünlü şarkıcının yaptığı gizemli paylaşım iddiaları daha da güçlendirdi. Kişisel hesabından ünlü filozof Montaigne'in "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" şeklindeki sözlerini alıntılayan sanatçının bu mesajı "aldatıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile 9 ay önce dünyaevine giren Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı'nın düğününe el ele katılarak birlikteliklerini kamuoyuna göstermişti. Boşanma haberlerine rağmen paylaştıkları "mutluyuz" karesi, ayrılık söylentilerini o dönemde bir süreliğine durdursa da, iddialar yeniden gündeme geldi.