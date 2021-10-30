Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı

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Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı yıllar içerisinde güzelliğine güzellik kattı.

ESTETİK YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Botoks ve göğüs estetiğinden başka estetiği olmadığını belirten Gündeş'in eski fotoğrafları, kimi zaman sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölüyor. Birçok kişi Gündeş'in estetiği olmadığını, yalnızca doğru makyaj yapıldığını öne sürse de, çoğunluk, sanatçının estetik yaptırdığı konusunda hemfikir.

İşte o fotoğraflar: