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Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz - Son Dakika

Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz

06.01.2022 10:04

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddiasını kısa sürede yalanlayan Yaşar İpek'e eski eşi Seren Serengil'den de yorum gecikmedi. Aşk iddiası hakkında konuşan Serengil, "Ebru Gündeş, fakir adama bakmaz" diye konuştu.

Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş'in Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Gündeş, hakkındaki aşk iddiasına sessiz kalırken İpek bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. İkilinin hakkındaki aşk iddiasına Seren Serengil'den de yorum gecikmedi.

YAŞAR, AŞK İDDİASINI YALANLADI

Hakkındaki aşk iddiasının ardından gazeteci Bilal Özcan'a açıklama yapan İpek, "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.

"EBRU FAKİR BİRİYLE BİRLİKTE OLMAZ"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bu konu konuşulmaya başlandı. Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulunarak "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
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Seren Serengil, Ebru Gündeş, Rıza Sarraf, Yaşar İpek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz - Son Dakika
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