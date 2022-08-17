Günümüzün çok sevilen Afro Türk pop tarzında olan yaz şarkısını aranjör Osman Çetin üstlendi. Herkese hitap eden akılda kalıcı sözleri ve bestesiyse Ebru Keskin'in imzasını taşıyor.

Kaynak: Snob Magazin

Osman Çetin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ebru Keskin'den Son Bir Mesaj - Son Dakika

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