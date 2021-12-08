Ebru Keskin mankenleri gölgede bıraktı

Farklı tarzlarda yorumladığı "Wobble" ve "Hey Mama" şarkılarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Keskin, yakında ünlü bir rapçiyle düet yapacağının müjdesini verdi.

Pembe eteği ve balon kol mini ceketiyle gecenin en şık isimleri arasında yer alan Keskin'in yanında davete katılan ünlü isimler de sönük kaldı.

Ünlü şarkıcı Ebru Keskin, Seyit Ares'in düzenlediğ defilede giydiği pembe elbiseyle tüm gözleri kendi üzerine çevirdi. Derin yırtmaçlı eteğiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren Keskin, adeta modellerden rol çaldı.

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