Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu şarkıcı ve iş kadını Ebru Polat oldu. Kendi markasını çıkartan ürünler satan Polat, günlük kazancını da açıkladı.

12 SAAT 40 BİN TL

Satışlarının çok iyi olduğunu hatta kozmetik sıralamasında 3'üncü olduğunu söyleyen Polat, canlı yayında 12 saatlik kazancını da gösterdi. 1890 adet şampuan satan şarkıcının kazancı ise 40 bin TL. Kazancını söylemekten çekinen şarkıcı, "Ay toplamı söylemeyin ayıp. En çok satanlardan biri benim markam. Gerçekten çok emek veriyorum" dedi.