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Ebru Şallı Kimdir, Kaç Yaşında ve Türkiye'den Neden Ayrıldı? - Son Dakika

Ebru Şallı Kimdir, Kaç Yaşında ve Türkiye'den Neden Ayrıldı?

04.02.2022 15:21
Ebru Şallı Kimdir, Kaç Yaşında ve Türkiye'den Neden Ayrıldı?

Ünlü manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un Türkiye'den ayrılıp ABD'nin Kalifornia eyaletine taşındığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında ve Türkiye'den neden ayrıldı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Amerika'yı mı yerleşti? İşte cevabı...

Snob Magazin'in haberine göre; 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Bu gelişme sonrası Türkiye'den ayrılan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın Amerika'ya yerleşme kararı aldığı iddia edildi.

Peki Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında ve Türkiye'den neden ayrıldı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Amerika'yı mı yerleşti? İşte cevabı...

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Türkiye'den neden ayrıldı?

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, ABD'ye mi yerleşti; Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği belirlendi. Uğur Akkuş'un Trump Towers'taki ofisinde polis eşliğinde haciz yapıldı.

Haciz sırasında Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un Amerika'da olduğu saptandı. Akkuş ile Şallı'nın bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edildi.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapar; 1984 yılında dünyaya gelen iş insanı Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

Uğur Akkuş, A & S Yatırım Holding 'in kurucu başkanlığını yapmaktadır. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş'un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı nereli ve kaç yaşında; Eski manken Ebru Şallı, 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. Ebru Şallı 44 yaşındadır.

EBRU ŞALLI HAYATI

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu olmuştur. Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI EVLİLİKLERİ

Ozan Orhon (1997-1998)

Harun Tan (2002-2013)

Uğur Akkuş ( 2019)

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Amerika Birleşik Devletleri, Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şallı Kimdir, Kaç Yaşında ve Türkiye'den Neden Ayrıldı? - Son Dakika Magazin


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