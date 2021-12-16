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Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? - Son Dakika

Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?

16.12.2021 12:26

Yorumculuk yaptığı Magazin Masası programında şiddet gerekçesiyle boşandığı eski eşiyle barışan Damla Ersubaşı'dan bahseden Ebru Şancı, "Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" diyerek herkesi şaşırttı.

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, 2020 yılında 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşandı. İhanet ve şiddet iddialarıyla yollarını ayıran ikili, geçtiğimiz günlerde buzları eriterek barıştı. Teve 2'de yayınlanan Magazin Masası programında yorumculuk yapan Ebru Şancı da Ersubaşı'ya tepki gösterirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MADEM ŞİDDET GÖRDÜN BARIŞMASAYDIN"

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve 3 çocuk dünyaya getiren Ebru Şancı, eşiyle barışan Ersubaşı için "Eskiden kol kırılır yen içinde kalırmış. Şimdi Damla'nın en büyük hatası ortaya çıkarması. Madem şiddet olayını çıkarıyorsun o zaman barışmayacaksın. Bu adam için de kötü bir şey. Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Polise gitsin. Duyurup sonra barışmayacaksın artık. İlan edip 3 gün sonra kocam bey diye paylaşma" dedi.

Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?

"KOCAM BENİ TARTAKLIYOR"

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Ebru Şancı, kendi evliliğinden bahsederken "Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var" şeklinde konuştu.

PARTNERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı programda yorumculuk yapan Esin Övet ise Şancı açıklamalarından sonra araya girerek "Tartaklama derken... Bu iyi bir şeymiş gibi konuşmayalım" diyerek tepki gösterdi.

Şancı ise "Hayır asla... Ama her evde olan şey. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" yanıtını verdi.

Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?

Damla Ersubaşı, Sihirli Annem, Ebru Şancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? - Son Dakika Magazin


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