Ebru Yaşar, sevilen şarkısını Royal Halı için uyarladı - Son Dakika

Türk müziğinin ünlü yorumcusu Ebru Yaşar, "Gel de Sevme" ismindeki şarkısını Royal Halı'ya "Gel de Serme" olarak uyarladı. 44 yaşındaki şarkıcı, markanın reklam filminde de rol aldı.
İlk kez bir markanın reklam yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, "Gerçekten büyük ve öncü bir markanın kampanyasında görev almaktan son derece mutluyum. 1 Mart'tan itibaren şarkımı hayranlarım için "Gel de Serme" sözleriyle seslendireceğim. Çok keyifli bir işbirliği oldu. Şarkım ve ben marka ile âdeta bütünleştik" dedi.
Şarkısının çok beğenileceğini ve dillere düşeceğini söyleyen Yaşar, "Royal Halı'nın, renkleri ve dokularıyla doğadan esinlenerek hazırladığı modelleriyle aramda güçlü bir bağ oluştu. "Gel de Sevme" adlı parçamı yeni haliyle seslendirmekten büyük keyif aldım. Umarım hayranlarım da benimle aynı duyguları paylaşırlar. Çünkü şarkımın yeni halinin çok beğenileceğinden ve dillere düşeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
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