Ebru Yaşar, sevilen şarkısını Royal Halı için uyarladı - Son Dakika
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Ebru Yaşar, sevilen şarkısını Royal Halı için uyarladı

01.03.2022 21:11
Ebru Yaşar, sevilen şarkısını Royal Halı için uyarladı

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, ilk kez bir markanın reklam yüzü olmayı tercih ederek sevilen "Gel de Sevme" şarkısını Royal Halı'ya uyarladı. 44 yaşındaki sanatçı, "Şarkımın yeni halinin çok beğenileceğinden ve dillere düşeceğinden eminim" açıklamalarında bulundu.

Türk müziğinin ünlü yorumcusu Ebru Yaşar, "Gel de Sevme" ismindeki şarkısını Royal Halı'ya "Gel de Serme" olarak uyarladı. 44 yaşındaki şarkıcı, markanın reklam filminde de rol aldı.

"ŞARKIM VE BEN ADETA BÜTÜNLEŞTİK"

İlk kez bir markanın reklam yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, "Gerçekten büyük ve öncü bir markanın kampanyasında görev almaktan son derece mutluyum. 1 Mart'tan itibaren şarkımı hayranlarım için "Gel de Serme" sözleriyle seslendireceğim. Çok keyifli bir işbirliği oldu. Şarkım ve ben marka ile âdeta bütünleştik" dedi.

Ebru Yaşar, sevilen şarkısını Royal Halı için uyarladı

"YENİ ŞARKIM DİLLERE DÜŞECEK"

Şarkısının çok beğenileceğini ve dillere düşeceğini söyleyen Yaşar, "Royal Halı'nın, renkleri ve dokularıyla doğadan esinlenerek hazırladığı modelleriyle aramda güçlü bir bağ oluştu. "Gel de Sevme" adlı parçamı yeni haliyle seslendirmekten büyük keyif aldım. Umarım hayranlarım da benimle aynı duyguları paylaşırlar. Çünkü şarkımın yeni halinin çok beğenileceğinden ve dillere düşeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar, sevilen şarkısını Royal Halı için uyarladı
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