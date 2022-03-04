Ece Erken'in Eski Eşi Serkan Uçar Ortaya Çıktı! Yeni İşi Şaşırttı - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşayan Ece Erken'in, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Serkan Uçar'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu olmuştu.

Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Serkan Uçar, uzun yıllardır babası Nurettin Uçar ile birlikte işlettikleri bir galeri ile iş hayatını sürdürmekteydi. Uçar, merkezi İstanbul'da olan bir şirkette lüks araba alımı ve satımıyla ilgileniyordu.

Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'ın iş hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Arif Hür'ün edindiği bilgiye göre; Serkan Uçar'ın, Katar'dan HBK Holding ile Türkiye'den Referans Holding'in ortak girişimi olarak kurulan 'Referans QatarTrading'de Geliştirme Direktörü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Serkan Uçar'ın işleri nedeniyle bir süredir Türkiye ile Katar arasında mekik dokuduğu öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİR GELMEZ OĞLUNA KOŞUYOR

Uçar, yılın büyük bir bölümünü Katar'ın başkenti Doha'da geçiriyor.

Serkan Uçar, İstanbul'a her gelişinde ilk olarak Ece Erken ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen'e koşuyor.

SERKAN UÇAR KİMDİR?

Serkan Uçar 1989 doğumludur. Sunucu Ece Erken ile yaptığı evlilikle dikkat çekmiştir. Ece Erken ile yaptığı evlilikten Eymen adında bir oğlu olmuştur. Türkiye'den Referans Holding'in ortak girişimi olarak kurulan 'Referans QatarTrading'de Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.

ECE ERKEN İLE SERKAN UÇAR NEDEN BOŞANDI?

Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturdu. Çift, bir yıl sonra 'Geçimsizlik ve şiddet' iddiası nedeniyle boşanmıştı. Çiftin Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

Ece Erken kimdir?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.