Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Ece Erken, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.
Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor. Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.
Şeyma Subaşı, Melek Mosso gibi isimlerin Instagram'da abonelik sistemi başlatması dikkat çekmişti.
