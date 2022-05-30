Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! "Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız" - Son Dakika
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Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! "Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız"

30.05.2022 12:33

PurpleBeck grubunun üyelerinden Yeowool, Ece Seçkin'in şarkısıyla dans ettiği videosunu sosyal medyadan paylaştı. Seçkin'in, gündem olan video için, "Bu beni zerre kadar heyecanlandırmadı" yorumunu yapması, K-pop dinleyicilerini kızdırdı. Peş peşe gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan şarkıcı, "Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız" diyerek tepki gösterdi.

K-Pop grubu PurpleBeck üyesi Yeowool, Ece Seçkin'in Acayip İyi şarkısında dans ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntünün kısa sürede gündem olmasının ardından birçok K pop dinleyicisi heyecanlanarak videoyu Seçkin'e attı. Ancak genç şarkıcının videoya verdiği tepki K pop dinleyicilerini kızdırdı.

ECE'NİN CEVABI KIZDIRDI

Twitter hesabından videoyu paylaşan Ece Seçkin, "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması" yorumunu yaptı. Seçkin'in paylaşımını gören birçok K pop dinleyicisi "Saygısızlık yapıyorsun" ve "Meslektaşınızın bu videosu sizi heyecanlandırmıyorsa bu mesleği yapmanızın anlamı yok" yorumunu yaptı.

Ece Seçkin'in şarkısında dans eden Yeowool için yaptığı yorum K pop dinleyicilerini kızdırdı

"KAFAYI YEMİŞSİNİZ"

Gelen yorumlara sinirlenen Ece Seçkin, kendisine "Saygısız" diyen bir kullanıcıya şu sözlerle cevap verdi: "Saygısız ve terbiyesiz olan sizlersiniz, hastasınız hepiniz Kore'nin K'sini duyunca bir triplere bir şeylere giriyorsunuz kafayı yemişsiniz. Adıyaman Başpınar köyünden Kore fanlığı yapıp bana küfür eden de sizlersiniz sizle neden bu kadar dalga geçildiğini şimdi daha iyi anladım."

Ece Seçkin'in şarkısında dans eden Yeowool için yaptığı yorum K pop dinleyicilerini kızdırdı

K pop dinleyicilerini kızdıran Ece Seçkin, kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de peşin sıra gelmeye devam etti.

İşte Ece Seçkin'e gelen bazı tepkiler...

Ece Seçkin'in şarkısında dans eden Yeowool için yaptığı yorum K pop dinleyicilerini kızdırdı
Ece Seçkin'in şarkısında dans eden Yeowool için yaptığı yorum K pop dinleyicilerini kızdırdı
Ece Seçkin'in şarkısında dans eden Yeowool için yaptığı yorum K pop dinleyicilerini kızdırdı
Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız
Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız
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Son Dakika Magazin Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! 'Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız' - Son Dakika


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