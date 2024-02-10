Ece Üner, Sözcü TV'ye transfer oldu - Son Dakika
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Ece Üner, Sözcü TV'ye transfer oldu

Ece Üner, Sözcü TV\'ye transfer oldu

Sözcü TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, deneyimli sunucu Ece Üner, Sözcü Televizyonu'nda haber sunacak ve gündemin en önemli başlıklarını ekranlara taşıyacak. Ayrıca, interaktif içerikle izleyicilerin sorularına yanıt arayacak.

10.02.2024 02:12  Güncelleme: 02:13
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Haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi Sözcü TV oldu. Sözcü TV'nin X isimli sosyal medya platformundaki hesabından Ece Üner'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Magazinkolik

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