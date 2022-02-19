Eda Ece'den Flaş Maske Kimsin Sen Açıklaması!

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma "Maske Kimsin Sen" final yapmıştı.

"ÇOK ERKEN BİTTİ"

Yarışmada jürilik yapan Eda Ece, "Gerçekten çok severek yaptığım bir işti, çok erken bitti. Yasak Elma dizisine göre orada bambaşka bir Ece olduğumu gösterdim" dedi.

Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, özel hayatı hakkında da konuştu.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Güzel oyuncu, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum. Sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum." dedi.

Şevval Sam, Tarkan'ın yeni şarkıcı 'Geççek' hakkında konuştu. Sam, "Tarkan bizim gözbebeğimiz, şarkısını beğendim. Helal olsun!" dedi.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece kimdir, nereli, kaç yaşında; Eda Ece, 20 Haziran 1990'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eda Ece 32 yaşındadır. Türk oyuncudur.

Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı.

Eda Ece, 2018 yılından bu yana 'Yasak Elma' adlı dizide 'Yıldız' karakterini canlandırıyor.

MASKE KİMSİN SEN KONUSU NE?

"The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.