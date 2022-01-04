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EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil - Son Dakika

EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil

04.01.2022 20:17

Final yapması sonrası hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dijital platform BluTV ile anlaştı. Önce yayınlanmamış son bölümü montajlanıp film haline getirilecek yapım daha sonra dizi olarak ekranlara gelecek. Adı 'Son Efsane' olarak değişecek yapımın başrolünde ise Oktay Kaynarca değil Ozan Akbaba olacak.

ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yedinci sezonuyla ekranlara gelmesi beklenirken ani bir final kararı alması oyuncuları ve izleyicileri şaşkına çevirmişti. Başrol Oktay Kaynarca'nın "EDHO tamamen bitti" açıklaması sonrası dizinin hayranları son derece üzülmüştü. EDHO dizisi için bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SON BÖLÜM MONTAJLANARAK FİLM HALİNE GETİRİLECEK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz BluTV'de film olarak yayınlanacak ve telif hakları dolayısıyla ismi değişecek. Son bölümünün montajlayarak film haline getirilecek filmin adı ise 'Son Efsane' olacak.

OKTAY KAYNARCA KADRODA YOK

Öte yandan efsane projenin dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak. Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, atv'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni adıyla dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
Ozan Akbaba
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca, BluTV, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil - Son Dakika
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