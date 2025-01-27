Edip Akbayram\'ın kızı Türkü Akbayram\'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam

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Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Herkes bu pozisyonu tartışıyor

Sanatçı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Akbayram, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAYDİ CANIM BABAM"

"Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; 'Haydi canım babam, görecek günler var daha"

'İYİ HABERLER PAYLAŞMAYI UMUYORUZ'

Sanatçının kızı Türkü Akbayram geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" demişti.