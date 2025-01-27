Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam

Geniş Video İzle

Geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu iyiye giderken, sanatçının kızı Türkü Akbayram, babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Akbayram, ''Haydi canım babam, görecek günler var daha'' dedi.

27.01.2025 13:44  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Akbayram, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAYDİ CANIM BABAM"

"Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; 'Haydi canım babam, görecek günler var daha"

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Haydi canım babam

'İYİ HABERLER PAYLAŞMAYI UMUYORUZ'

Sanatçının kızı Türkü Akbayram geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" demişti.

Edip Akbayram\'ın kızı Türkü Akbayram\'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam

Türkü Akbayram, Edip Akbayram, Sosyal Medya, Magazin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    vade doldumu Ne 1 saniye ne 1 saniye geri 25 15 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    babana sosyal medyadan mı mesaj yolluyorsun? milletle paylaşmaya gerek yok kardeşim. git dua et yanına git. millet çoştu. doğum günü olur eşine sosyal medyadan kutlama yollar. yanında git kutla. milletin bilmesine ne gerek var. 13 10 Yanıtla
  • ayşe onat:
    geçmiş olsun Allah tez şifa versin. 21 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Geçmis olsun güzel insan dualarimiz seninle 18 0 Yanıtla
  • Kadir Şevik:
    Allah Acil şifalar versin inşallah 17 0 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    back adilos bebe 2 7 Yanıtla
  • Metehan Akıllı:
    ışıklar ampuller Gaz lambaları içinde zıbar 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:27:24. #1.12#
SON DAKİKA: Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.