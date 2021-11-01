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Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik - Son Dakika

Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik

01.11.2021 12:45

Tolga Akış ile evli olan Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dans ettiği için tepki toplayan şarkıcı Edis, sessizliğini bozdu. Akış'ın kendisinin menajeri olduğunu söyleyen şarkıcı, "Zeynep benim kardeşim, bir orada 300 kişiye performans sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla son yıllara damgasını vuran Edis, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir partide meslektaşı Zeynep Bastık ile sarmaş dolaş dans etti. İkilinin samimi dansını gören binlerce sosyal medya kullanıcısı da "Zeynep evli bir kadın, acaba kocası bu dans videosunu ne diyecek" diyerek ikili eleştirmişti. Günlerce gündemden düşmeyen dans videosu için bir açıklamada Edis'ten geldi.

TOLGA AKIŞ ELEŞTİRİLERİ TİYE ALDI

Eşi ve Edis'in dans videosunun ardından gündem olan Tolga Akış, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirileri tiye almıştı. Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz. Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize" ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞ BAŞAYKEN YAPILAN BİR DANS DEĞİLDİ"

Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programına konuk olan Edis, Zeynep Bastık'la dans videosu hakkında sessizliğini bozdu. Video hakkında ilk kez konuşan şarkıcı, şunları söyledi: "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz."

"YARGILANDIK VE DURUM ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI"

"Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir."

Zeynep Bastık, Tolga Akış, Dans, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik - Son Dakika
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