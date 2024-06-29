Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızıyla geçtiğimiz haftalarda tartışarak karakolluk oldu. Kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına veren Akkaya, daha sonra da kendi izniyle velayeti kendinde olan kızını yaz tatilini birlikte geçirmeleri için babasının yanına gönderdi. Efe Önbilgin, günlerdir kızı ve kendisini hedef alan paylaşımlar yapan Akkaya için harekete geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan rahatsız olan Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir kararı istedi. Mahkeme; Akkaya'ya tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme davranışlarında bulunmaması ile korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.
Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlendiği için polis çağırdı. Akkaya, karakolluk olduğu kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına verdiğini açıklamıştı. Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından paylaşan Akkaya, kızının odasında ikinci bir cep telefonu bulduğunu söyleyerek sitem etmişti.
Akkaya'ya eski eşini de hedef alarak kızıyla zaman geçirmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürdü. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kendi izniyle kızını baba Efe Önbilgin'in yanına gönderdi.
Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya son olarak kızıyla mesajlarını ifşa etti. Mesajda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görüldü.
Son Dakika › Magazin › Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı - Son Dakika
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