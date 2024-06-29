Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı

Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı

Karakolluk olduğu kızını devlet korumasına veren ve sonrasında özel izinle baba Efe Önbilgin'e teslim eden Deniz Akkaya, eski eşiyle davalık oldu. Önbilgin, uzun süredir kızı ve kendisiyle ilgili paylaşımlar yapan Akkaya için 3 aylık tedbir kararı aldırdı.

29.06.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızıyla geçtiğimiz haftalarda tartışarak karakolluk oldu. Kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına veren Akkaya, daha sonra da kendi izniyle velayeti kendinde olan kızını yaz tatilini birlikte geçirmeleri için babasının yanına gönderdi. Efe Önbilgin, günlerdir kızı ve kendisini hedef alan paylaşımlar yapan Akkaya için harekete geçti.

3 AY TEDBİR KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan rahatsız olan Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir kararı istedi. Mahkeme; Akkaya'ya tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme davranışlarında bulunmaması ile korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.

Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı

YAŞANAN HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI

Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlendiği için polis çağırdı. Akkaya, karakolluk olduğu kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına verdiğini açıklamıştı. Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından paylaşan Akkaya, kızının odasında ikinci bir cep telefonu bulduğunu söyleyerek sitem etmişti.

ESKİ EŞİNİ HEDEF ALDI

Akkaya'ya eski eşini de hedef alarak kızıyla zaman geçirmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürdü. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kendi izniyle kızını baba Efe Önbilgin'in yanına gönderdi.

KIZIYLA MESAJLARINI YAYINLADI

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya son olarak kızıyla mesajlarını ifşa etti. Mesajda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görüldü.

Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin, Baba, Ünlüler, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern: BiZe Ne? 25 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Vaybe 10 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Sadece dogurmayla anne olunmuyor? 4 0 Yanıtla

21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement