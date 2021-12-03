Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü

Show TV'de cuma akşamları yayınlanan Aziz dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde bu akşam büyük bir sürpriz var. Efnan'ı canlandıran Simay Barlas, söyleyeceği türküyle izleyicileri büyüleyecek.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz bu akşam yine heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizide Efnan'ı canlandıran Simay Barlas'ın izleyiciye büyük bir sürprizi var. Genç oyuncu bu akşamki bölümde kendi sesiyle Bahçede Yeşil Çınar isimli türküyü seslendirecek. Show TV'nin Twitter hesabından Simay Barlas'ın türküyü stüdyoda seslendirirken çekilen video paylaşıldı. "Efnan'ın sesinden "Bahçede Yeşil Çınar"… Daha fazlasını dinlemek için akşam #Aziz'in yeni bölümünde buluşalım" cümlesiyle yapılan paylaşımdaki videoda Simay Barlas sesinin güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.

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