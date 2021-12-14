BVS Group'un amiral gemisi olan Türk gazino kültürünün büyük markası Günay Restaurant, Ankara ve Yalıkavak'tan sonra İstanbul'daki Güney'in yenilenen haliyle kapılarını açıyor. 3 dev ismin bulunduğu Günay kadrosunda İmparator İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 17 Cuma - 18 Aralık Cumartesi günleri üst üste yapacağı açılış konserleriyle Günay Sahnesi'nde olacak.

İki gün üste üste yapılacak olan özel galada dünyaca ünlü şeflerin sunumları ile hazırlanan özel yemek menüleri, degüstatörler eşliğinde yapılacak içecek sunumları ve benzersiz sahne showları ile adeta ihtişamına ihtişam katarak sevenleri ile buluşacak. 24 ve 25 Aralıkta Ebru Gündeş, 31 Aralık yılbaşı gecesi ise Ajda Pekkan Günay Sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bu kadroyu gören ünlü sanatçıların hayranları "40 yılda 1 bu kadro bir araya gelir" yorumlarını yaptı.

3 dev starın sahne alacağı Günay Restaurant, bu özel konserler için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Tasarımı 3 mimar tarafından yapılan yeniden revize edilen Günay sahnesi yurt dışından getirilen ışık ve sahne sistemleriyle göz kamaştıracak.