Hurma Gözlüm, Ege'nin 2025 yılında çıkarmayı planladığı Best of 30. yıl albümününün üçüncü teklisi olarak tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayına girdi.
İlk dinleyişe kulağa çarpan, ritmik ve etkileyici şarkının söz ve bestesi Ege'ye düzenlemesi Erol Temizel'e ait. Şarkının Kapadokya'da Yavuz Selim Kılınç tarafından çekilen video klibinde Ege'ye model Füsun Eral eşlik etti.
Sessiz sedasız şarkıyı paylaşan Ege, müzikten ve hayattan kopmadan biriktirdiklerini önümüzdeki dönemlerde yayınlamaya devam edecek.
Hurma Gözlüm Künyesi
Söz beste: Ege
Aranjör: Erol Temizel
Yönetmen: Yavuz Selim Kılınç
Buzuki: Orhan Osman
Gitar: Erkan Karaosman
Vokal: Dilara Gürkan
Model: Füsun Eralp
Dans kareografi: Venus_ dans_ crew
Sponsor: Yunak evleri Kapadokya
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Son Dakika › Magazin › Ege… RİTMİK RENKLİ YAZ ŞARKISI 'HURMA GÖZLÜM' - Son Dakika
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