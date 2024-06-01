Ege… RİTMİK RENKLİ YAZ ŞARKISI 'HURMA GÖZLÜM' - Son Dakika
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Ege… RİTMİK RENKLİ YAZ ŞARKISI 'HURMA GÖZLÜM'

Ege… RİTMİK RENKLİ YAZ ŞARKISI \'HURMA GÖZLÜM\'

Popüler müzik sahnesinin güçlü erkek yorumcu ve müzisyenlerinden Ege, yaza yeni bir tekli yayını ile giriş yaptı. Yayınlandığı 1999 yılında uzunca bir süre 1 numarada kalan “Hurma Gözlüm” şarkısını T-Ekspress Prodüksiyon etiketiyle yeniden yeni dünyanın müzik anlayışı ile Ege müzikseverlerin beğenisine sundu.

01.06.2024 01:25
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Hurma Gözlüm, Ege'nin 2025 yılında çıkarmayı planladığı Best of 30. yıl albümününün üçüncü teklisi olarak tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayına girdi.

İlk dinleyişe kulağa çarpan, ritmik ve etkileyici şarkının söz ve bestesi Ege'ye düzenlemesi Erol Temizel'e ait. Şarkının Kapadokya'da Yavuz Selim Kılınç tarafından çekilen video klibinde Ege'ye model Füsun Eral eşlik etti.

Sessiz sedasız şarkıyı paylaşan Ege, müzikten ve hayattan kopmadan biriktirdiklerini önümüzdeki dönemlerde yayınlamaya devam edecek.

Hurma Gözlüm Künyesi

Söz beste: Ege

Aranjör: Erol Temizel

Yönetmen: Yavuz Selim Kılınç

Buzuki: Orhan Osman

Gitar: Erkan Karaosman

Vokal: Dilara Gürkan

Model: Füsun Eralp

Dans kareografi: Venus_ dans_ crew

Sponsor: Yunak evleri Kapadokya

Nissa Car Rental

Kaynak: Magazinkolik

Yaz Şarkısı, Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ege… RİTMİK RENKLİ YAZ ŞARKISI 'HURMA GÖZLÜM' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege… RİTMİK RENKLİ YAZ ŞARKISI 'HURMA GÖZLÜM' - Son Dakika
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